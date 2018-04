«المسماري»: قوات الجيش تحتشد حول درنة ونناشد المغرر بهم عدم المواجهة

المتوسط:

أكد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن قوات الجيش بدأت تحتشد حول درنة مناشدًا المغرر بهم عدم المواجهة مع الجيش الليبي.

وأضاف أنه تواصل مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، في فرنسا والوفد المرافق له، مشددًا على أنه ليس في حاجة إلى الرد على الشائعات «والواقع على الأرض سيرد عليهم».

وأكد المسماري في سلسلة تصريحات صحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الحالة الصحية للمشير جيدة وكل ما أثير شائعات لا أساس لها، ومضيفًا أن المشير سيعود من فرنسا خلال 48 ساعة.

وكانت قناة «النبأ» نشرت شائعة مرض وموت المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة. وبدوره، نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، الأخبار المتداولة حول وفاة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. بجانب أن البعثة الأممية أعلنت أنها تواصلت مع «حفتر»، قبل أن تعود الصحيفة التي ثبت كذبها لتنسب الشائعة إلى صحفي فرنسي!!

