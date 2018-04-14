باشاغا : هذه رسالتي للشامتين و المفجوعين

استغرب عضو مجلس النواب فتحي باشاغا من محاولات البعض التشفي بعد الشائعات التي راجعت عن وفاة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

وقال باشاغا في تدوينة على صفحته في الفيسبوك إن الموت الذي لا يستثني أحد من البشر ..طول الدهر لم ينجو منه أحد .

وأضاف أنه طالما كان الموت علينا حق و لكل أجله في كتاب معلوم عند علام الغيوب ،متسائلا لماذا هذه الجلبة و هذا الضجيج على مصير ” بشر ” موته أمر حتمي كموت خصومه و أعدائه و مناصريه فلا مجاملة في أحكام الله ولا شماتة في قضاء الله ؟ .

وسرد باشاغا في تدوينته : “الفشل يلاحق ثلة من الذين يعلقون فشلهم و عجزهم على شماعة العدو الذي ان رحل صلحت الأحوال و ازدهرت الأوطان .. تارةً كان القذافي سبب المصائب و عند رحيله قالوا أزلامه سبب القلاقل و عند اجتثاثهم و تهجيرهم قالوا بل خلايا نائمة نعلمها ولا تعلمونها و أخيراً أطلقوا الوعود و العهود و قالوا إنها الأخيرة .. حفتر سبب كل المصائب ولا عيب فينا إطلاقاً .

اقتلوا حفتر أو اطرحوه أرضاً يخلُ لكم وجه الوطن و تكونوا من بعده مزدهرين آمنين .. هذا لسان حالهم .. و الغريب في كل ذلك تفاجأهم و فرحتهم بأخبار موته ان صحت و كأنهم ما ظنوا موته كسائر البشر !!!!”

وقال باشاغا : الوطن أبقى منا جميعاً .. القيادة باقية و القادة زائلون … الدول أطول عمراً من حكامها .. فالوطن يستغرق ما دونه .

وخاطب باشاغا من وصفهم بالمؤيدين و المعارضين .. الشامتين و المفجوعين:

راهنوا على أوطانكم .. راهنوا على التوافق و السلام و الوفاق .. تعالوا إلى كلمة سواء .. عهد و وعد بالعمل الوطني الذي يحرص على المصلحة الوطنية التي تعلو على المصالح الحزبية و الأيديولوجية و الجهوية و القبلية فالمرحلة مرحلة وطن ان صلح صلحت باقي الأعمال و ان ضاع فلا خير في أحزاب ولا أيديولوجيا ولا سياسة بلا وطن يجمعنا و يعصمنا و يأوينا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية