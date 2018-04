(إذا جاءكم فاسق بـ«نبأ»).. الإخوان وقنواتها تبث شائعات موت حفتر

خاص المتوسط:

يعز عليهم أن يروا انتصارات الجيش الليبي، فمع كل انتصار وتقدم تحققه القوات المسلحة الليبية تنتفض «خفافيش الظلام» وتروح تبث الشائعات في محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار أو تثبيط الهمم، فبثت قناة النبأ شائعة مرض المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة.

وبدوره، نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، الأخبار المتداولة حول وفاة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. بجانب أن البعثة الأممية أعلنت أنها تواصلت مع «حفتر»، قبل أن تعود الصحيفة التي ثبت كذبها لتنسب الشائعة إلى صحفي فرنسي!!

الشائعة لم تتوقف عند قناة النبأ، فراح القيادي بحزب البناء والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين بليبيا ”عبد الرزاق العرادي” عبر صفحته بموقع فيسبوك، ”أن عديد مصادره التي لم يفصح عنها أكدت له وفاة خليفة بلقاسم حفتر بعد مرض لم يمهله طويلا، الرجل أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله”.

وأضاف العرادي من إسطنبول،” أسأل الله أن ننجح في طي صفحة الماضي بالكامل. هناك من يرى هذا الرجل بطلا، وهناك من يراه مجرماً، نترك هذا السجال لله ثم للتاريخ”. وأكمل العرادي، ” يجب ألا يقف هذا التباين أمام طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نلملم فيها شملنا ونداوي فيها جراحنا ونصلح ذات بيننا”.

بداية، أكدت مصادر من البعثة الأممية في ليبيا لــ(المتوسط)، ”أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة تواصل هاتفيا مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة”.

خلي اللي يحكي يحكي

من جهة، قال عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، إنه، وبرفقة زميله، النائب طلال الميهوب، قد أجريا اتصالا هاتفياً، مساء أول أمس الخميس، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن المشير خليفة حفتر يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأزمة صحية من الأساس، وأنه سوف يتواجد بمقر عمله بمكتبه، بالقيادة العامة للجيش، بمنطقة الرجمة في بنغازي، خلال أيام.

كما تحفظ الصالحين على ذكر مكان تواجد “حفتر”، ونفي بشكل قاطع، ما تردد في وسائل إعلامية تابعة لـ “الإخوان المسلمين” حول طرح أسماء مثل خالد حفتر، وعبد السلام الحاسي، وعبد الرازق الناظوري، لقيادة الجيش مؤقتاً، خلال اجتماع عٌقد بمنطقة الرجمة، مشدداَ، على أن الجيش والقبائل في برقة أوضاعهم طبيعية، وكل في مكانه.

وذكر الصالحين، أنه قد طرح على المشير خليفة حفتر، فكرة تنظيم مؤتمر صحفي لنفي ما يتردد من أخبار حول حالته الصحية، وأن “حفتر” قد رد عليه بالقول “خلي اللي يحكي يحكي”، مؤكداً أن لهذا الأمر حسابات خاصة لدى المشير خليفة حفتر.

مصطفى بكري ينفي الشائعة

من جهة ثانية، نفى البرلماني المصري مصطفى بكري على صفحته عبر موقع تويتر وفاة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة. وقال بكري، ”إن خبر وفاة المشير خليفة حفتر غير صحيح، شفا الله المشير حفتر والهمه الصحة والعافية وطنيا عروبيا مناضلا”.

وعن سبب نشره خبر وفاة المشير خليفة حفتر قبل أن ينفي الخبر قال بكري،” إن الخبر المنشور على لسان زميلنا النائب سمير غطاس حول وفاة المشير خليفة حفتر علي جروب النواب والذي على أساسه قدمت العزاء في وفاة السيد المشير”.

سلامة يتصل بحفتر.. والنبأ تبحث عن مخرج

من جهتها، حاولت الصحيفة أن تبرأ نفسها، فنسبت الشائعة إلى الصحفي في جريدة إكسبريس الفرنسية هوغو فانسون، الذي نقل بدوره أن الشائعة بثها نائب مصري وقد تراجع عن تصريحاته.

فيما أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنه اتصل بخليفة حفتر الجمعة واستمرت مكالمته عشر دقائق.

فيما شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على قناة النبأ إذ غرد مستخد باسم آدم مسماري أن «تفاهات قناة النبأ ومستواها الإعلامي الي وصل للحضيض وتركيزها على تغطية الشائعات والأكاذيب، دليل على أن المشير حفتر نسف مشروعهم في ليبيا نسفًا، وقضى على مخططهم».

