القبض على قيادي في أنصار الشريعة من قبل قوات الجيش الليبي بالجفرة

ألقت الكتيبة 128 مشاه بأمرة “حسن الزادمة” والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، علي أحد العناصر البارزة لأنصار الشريعة بتنظيم القاعده ويدعي “سالم عبدالقوي القذافي” أثناء تواجده في إحدى المنازل مختبئ بمدينة ودان بالجفرة.

يشار الي أن “سالم” مواليد مدينة سرت 1977 ومن سكان منطقة “الجيزة البحرية” الشهير بسالم قوية ويعرف أيضا بـ«الأعوص» لوجود إعاقه في أحد رجليه. والتحق بأحداث فبراير 2011 وانضم لإحدى كتائب “الثوار المسلحة” في مدينة مصراتة وفور أنتهائها لحق بتنظيم أنصار الشريعة في مدينه سرت خلال العام 2012 .

كما أن ظهر “سالم قوية” في صورة شهيرة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيها تجمع عدد من قيادات الثوار بمدينة سرت مع “مصطفى عبدالجليل”، مشيرا إلى أن هؤلاء القيادات من الثوار أصبحت خلال الاعوام 2013 و 2014 و 2015 من أبرز القيادات في تنظيم القاعده والدولة بمدينة في سرت .

و«سالم قوية» مرتكب ومشارك في العديد من العمليات القتالية والإرهابية من تخطيط وتنفيذ وعمليات أخري من إمداد لوجستي لصالح التنظيمات، وفر من مدينة سرت خلال العام 2016 باتجاه منطقة “الغربيات” ومنها إلى الجنوب الليبي . كما أن “سالم” لديه شقيقه الأصغر ويدعى “بوبكر القذافي” أحد منتسبي جهاز الأمن الداخلي سابقا والتحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2013 وأعلن بيعته لتنظيم الدولة خلال العام 2015 في مدينة سرت.

