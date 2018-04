المتوسط:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار ضباب كثيف لدرجة انعدام الرؤية على الطرق، من الساعات الأولى صباح اليوم السبت، في مدينة درنة.

وكانت المدينة شهد هبوط مرتفع لمستوي أرضي وبكل لحظة يزداد كثافه مع هبوط واضح لدرجات الحرارة إلى ما تحت ال15 درجة.

The post تحذيرات للسائقين.. ضباب كثيف يتسبب في انعدام الرؤية في درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية