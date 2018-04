المتوسط:

شن قسم الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي في مدينة سبها، جولة تفتيش على المحلات التجارية الواقعة بمحلة المنشية بما يعرف بـ(سو ق النملة).

وأسفرت الجولة عن ضبط عدد من العمال الوافدين من دول الجوار، يزالون مهنة التجارة، دون استخراج شهادات صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

