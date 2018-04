افتتاح معرض الأشغال الحرفية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل

المتوسط:

افتتح رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد” محمود ابوحميدة”، رفقة مستشار النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، الدكتور” عماد المنشوف”، وعضو المجلس البلدي عن بلدية طرابلس” الدكتور فاضل جبران”، وممثل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “خالد المجالي”، معرض الأشغال الحرفية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالأعمال التي توضح قدرة النزلاء على الإبداع ، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم بمختلف التخصصات.

وأكد رئيس الجهاز في كلمته أمام الحضور ماتم عرضه اليوم يوضح قدرة النزيل على تقديم الأفضل في حال استثمر وقته بشكل جيد، فهو إنسان أجبرته الظروف لدخول المؤسسة الإصلاحية لتقييد حريته، وبدورنا في الجهاز نسعى جاهدين لمد يد العون للنزيل وتأهيله حتى بعد قضاء محكوميته ينخرط في الحياة كمواطن صالح.

