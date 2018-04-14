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رئيس الهيئة العامة للثقافة يلتقي وزير الاتصال المغربي

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
التقى وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج، مع حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة الثقافة، والوفد المرافق له، في مدينة السعيدية المغربية، مساء أمس الجمعة، وذلك على هامش حفل اختيار وجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018.
تم خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق لإقامة فعاليات ثقافية ليبية خلال الاحتفال بمدينة وجدة كعاصمة للثقافة العربية في شهر يوليو القادم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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