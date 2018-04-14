فريق طبي ليبي يواصل إجراء عمليات للقلب المفتوح بطبي طبرق

نجح #الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء# عملية للقلب المفتوح للطفله ” مها ” من مدينة درنه ، والتي تبلغ من العمر ” ثلاث سنوات ” وذلك تحت إستشارة الفريق الطبي الأجنبي الزائر .

وأكد مكتب الإعلام بالمركز #لبوابة أفريقيا _الإخبارية أن الطفله كان لديها تشوه مركب في القلب ، مؤكداً علي نجاح إجراء العملية للطفله وهي الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق .

وأشار المكتب بأن العملية كانت عبارة عن ” تشوه ضيقي في الشريان الأورطي النازل للجزء السفلي ” ، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية