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فريق طبي ليبي يواصل إجراء عمليات للقلب المفتوح بطبي طبرق

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نجح #الفريق الليبي  المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء# عملية للقلب المفتوح للطفله ” مها   ” من مدينة  درنه ، والتي تبلغ من العمر ” ثلاث سنوات ” وذلك تحت إستشارة الفريق الطبي الأجنبي الزائر .

وأكد مكتب الإعلام بالمركز #لبوابة أفريقيا _الإخبارية أن الطفله كان لديها تشوه مركب في القلب ، مؤكداً علي نجاح إجراء العملية للطفله وهي الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق .

وأشار المكتب بأن العملية كانت عبارة عن ”  تشوه ضيقي في الشريان الأورطي النازل للجزء السفلي   ” ، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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