المسماري : حفتر في باريس لهذه الاسباب

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العميد #أحمد المسماري أن #المشير خليفة حفتر موجود حالياً في باريس في زيارة روتينية اعتيادية مبرمج لها من وقت سابق بغرض لقاء عدد من الشخصيات في إطار المجهودات التي يبذلها من أجل رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الذي يقاتل الإرهاب، ويعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا، نافياً بشكل قاطع أن يكون حفتر أصيب بجلطة دماغية بحسب ما راج خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسماري في اتصال هاتفي مع «البيان» أن حفتر يتمتع بصحة جيدة، وأنه سيعود إلى ليبيا في غضون أيام وأضاف قائلاً «لقد تحدثت إلى حفتر ومستمر في الحديث معه وإنه في حالة تشاور دائم مع قيادة الجيش في شأن العمليات الدائرة ضد المليشيات الإرهابية ولا صحة لما تردد عن وفاته أو إصابته بجلطة دماغية وإن كل ذلك مجرد تخرصات روجت لها بعض الجهات بهدف التأثير على معنويات الجيش».

وحمل المسماري جماعة الإخوان وحلفاءها من التنظيمات الإرهابية مسؤولية الترويج لهذه الشائعات من أجل خلق بلبلة في الجيش وليبيا بشكل عام قائلاً: أؤكد لـ«البيان» ولجميع الليبين والعرب جميعاً أن قائد الجيش بصحة جيدة وأنه عائد إلى ليبيا في القريب العاجل.

وأردف: «حفتر بصحة جيدة وممتازة ويتنقل بين عدة دول منها فرنسا لأن لديه لقاءات يقوم بها الآن حسب البرنامج المعد من قبل العلاقات العامة».

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