المتوسط:

داهم أعضاء التحري بجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن اجدابيا، إحدى المزارع بجنوب المدينة كانت تستخدم وكرًا للممارسة أعمال السحر والشعوذة، بالتعاون مع رئيس وحدة الدوريات.

ومن جانبه، قال الرائد محمد الفاخري، التابع لقسم التحريات، إن رجال الأمن قاموا بالقبض على مشعوذ سوداني الجنسية يقوم بأعمال السحر بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين.

ومن جهته، أوضح النقيب محمد الصبحي، رئيس وحدة الدوريات، أن المشعوذ عرض على أحد المواطنين بعض الأوراق والكتب والأدوات وطلب منه قرأتها واستخدامها مقابل تحسن حالته الصحية.

وأضاف “الصبحي”، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المتهم تم وضعه في السجن وستقوم جهات الاختصاص بإكمال ­­­ الإجراءات الأمنية بخصوصه.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post البحث الجنائي يداهم وكرًا للممارسة أعمال السحر باجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية