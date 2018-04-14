الليبية لحقوق الإنسان تدعو إلى إطلاق سراح الطفل يزن

دعت #المنظمة_الليبية_لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الطفل يزن احسونة الذي اختطف في مدينة #بنغازي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه “بوابة افريقيا الإخبارية” ان الطفل “يزن عوض فرج احسونة طالب سنة ثانية إعدادي من مواليد 2002 ببنغازي حي السلماني اختطف يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 من أمام منزله الكائن بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي”.

وأضافت المنظمة انه “بعد ساعة ونصف من الاختطاف وصلت رسالة إلى شقيق يزن الأكبر، مفادها طلب فدية مالية لإطلاق سراحه وقدرها (10000) دولار، والمهلة عشرة أيام لتجميع المبلغ، وتم تجميع المبلغ ولم يتصل الخاطفون بأهله إلا في 31 / 5 / 2017 م وبتشفير بالصوت، وعند التفاوض بشأن التسليم والضمانات انقطع الاتصال بهم إلى هذا التاريخ”.

وتابعت المنظمة: “قام والد المخطوف بفتح محضر ليلة الاختطاف بمركز شرطة العروبة برقم ( 420 / 2017 )، واتخذت الإجراءات من قبل البحث الجنائي بنغازي، وتم استدعاء الجيران وكذلك أشقاء المختطف، وتم إخلاء سبيلهم”.

وأضافت المنظمة ان والد الطفل المختطف يزن تواصل “مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، ومنها مكتب المحامي العامي الذي قيد البلاغ بنيابة شمال بنغازي تحت رقم ( 933 / 2017 )” وناشدت الخاطفين “بإطلاق سراح هذا الطفل البريء الذي لا ذنب له، وان هذه الأعمال ليست من خصال ولا أعراف المجتمع الليبي المحافظ وتأمل الاستجابة لنداء الضمير والعقل”.

وناشدت المنظمة “كل من لديه أي معلومات عن هذا الطفل أن يتوصل معها عبر هواتفها وايميل المنظمة وبأي وسيلة اتصال”.

وطالبت “المنظمة الجهات الضبطية والرسمية التي وصلتها المذكرة المقدمة من والد الطفل المخطوف، بذل قصارى الجهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

وأشارت إلى أنه “سوف لن تدخر المنظمة الليبية لحقوق الإنسان جهدا، للتعامل مع هذه الحالة بكل إنسانية والسعي لدي مختلف الجهات، لكشف مصير الطفل يزن عوض احسونة” ودعت المنظمة “كل من يمارس خصلة الاختطاف والابتزاز بالمال إن يحتكم لصوت العقل، ويجيب عن سؤال المنظمة الليبية لحقوق الإنسان .. بأي ذنب يخطف يزن، ولماذا؟”.

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