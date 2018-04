المتوسط:

قام محمد الفطيسي عميد بلدية حي الأندلس، بصحبة المهندس عبد الله الجابري ومدير المدرسة صالح الأطرش بزيارة تفقدية لمدرسة صقور قرجي، وكذلك للوقوف على حالة المباني فيها، بعد متابعتهم لما نشر عن سوء أوضاع وتهالك الأسقف في باقي مرافق المدرسة.

وأبدى عميد البلدية، اندهاشه من الحالة التي وصلت لها مرافق المدرسة، في الوقت الذي اطلع فيه على حالة المباني والمرافق التعليمية في البلدية.

The post جولة ميدانية لعميد بلدية حي الأندلس للوقوف على أوضاع المرافق التعليمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية