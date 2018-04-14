اليونسيف تنظم ورشة عمل حول نظام العدالة المتعلق بالأطفال

عقدت اليونيسف ووزارتي العدل في ليبيا وتونس، ورشة عمل ضمت قضاة ومدعين عامين من مختلف أنحاء ليبيا، ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

وتم تعريف المشاركين خلال الورشة على النظام القضائي التونسي بالإضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بالمحاكم الملائمة للأطفال والموارد البشرية المطلوبة لحماية الأطفال ، سواء كانوا ضحايا أو شهوداً أو متهمين.

من جانبه قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور، إن محاربة الظلم والممارسات السيئة ضد الأطفال لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات سياسية ونظام يضم جميع عناصر العدالة.

كما شدد غندور على أهمية التعاون وتقاسم الخبرات والمعرفة بين دول الجنوب، لافتاً بأن اليونيسف تدرك أهمية هذا التعاون لتسريع النتائج التي تصب بمصلحة الأطفال.

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