بمساعدة فريق أجنبي.. «طبرق» ينجح في إجراء 23 عملية قلب مفتوح

نجح الفريق الليبي المكون من أطباء وتمريض وفنيين من إجراء عملية للقلب المفتوح للطفلة مها من مدينة درنة، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وذلك تحت استشارة الفريق الطبي الأجنبي الزائر.

وقال مكتب الإعلام بالمركز، إنَّ الطفلة كان لديها تشوه مركب في القلب، مؤكداً علي نجاح إجراء العملية للطفلة، وهي الآن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق.

وأشار المكتب، إلى أنَّ العملية كانت عبارة عن تشوه ضيقي في الشريان الأورطي النازل للجزء السفلي، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

