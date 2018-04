المتوسط:

خطف مسلحون مجهلون، أمس الجمعة، طبيبًا متقاعدًا يعمل بمستشفى المرج شرق بنغازي أثناء ذهابه للعمل.

ومن جانبه، قال شاهد عيان، وهو أحد العاملين بمستشفى المرج، إن مسلحين اختطفوا الطبيب محمد نجم وهو من بنغازي أمام المستشفى.

وأوضح أن سبب اختطاف الطبيب هو معالجته لطيار جنسيته من بيلاروسيا ويرجح من قاعدة الخروبة حيث كان يعاني من وجود حروق طفيفة فى منطقة الوجه.

