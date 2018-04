المتوسط:

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله عبد الرحمن الثني، مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفيا بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

وناقش «الثني»، بحسب تصريحات مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية المؤقتة، على موقع “فيس بوك”، مع القائد العام استعدادات الجيش لتحرير درنة، معرجين عن الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية حول صحة المشير خليفة حفتر.

وطمأن رئيس الحكومة المؤقتة كافة المواطنين حول صحة القائد العام، مؤكدًا أنه بخير ومطالبًا بعدم الالتفات للشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية.

The post «الثني» يجري اتصالًا هاتفيًا مع «حفتر».. ويؤكد: «صحة القائد العام بخير» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية