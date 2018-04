جولة ميدانية لعميد بلدية طبرق للاطمئنان على سير عمل المخابز

المتوسط:

قام جهاز الحرس البلدي بـ طبرق بحضور عميد البلدية الناجي مازق، وعضو المجلس البلدي علي الصغير بإجراء تجربة حول خبز قنطار من الدقيق لمعرفة كم رغيف ينتجه القنطار بوزن 120 جرام للرغيف الواحد.

وأشار «الحرس البلدي»، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ هذه التجربة كانت بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين، إذ كانت النتائج مبشرة وسوف يعقد اجتماع قادم لوضع آلية جديدة للمخابز.

