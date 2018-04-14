تحذيرات من دخول 40% من مدينة اجدابيا في حالة إظلام.. والسبب

أكد النقيب ربيع غريب أحد ضباط إدارة حماية الطاقة الكهربائية اجدابيا في تصريح لـ«بوابة افريقيا الاخبارية»، قيام أحد المواطنين بجرف الأرض المحيطة باحد أبراج الضغط العالي للكهرباء المغذية لمدينة اجدابيا، بالقرب من البوابة الشرقية القديمة.

واضاف النقيب غريب قائلاً :” قام أفراد حماية الطاقة الكهربائية اجدابيا بالتوجه إلى المكان المذكور بعد تلقيهم بلاغ و إيقاف آلة (البلدوزر)عن العمل على الفور واستدعاء مالك الأرض“.

وفي ذات السياق قال سالم الفيتوري أحد موظفي شركة الكهرباء اجدابيا، لـ«بوابة افريقيا الاخبارية»، ان الأرض المحيطة باحد أبراج خط اجدابيا الشمالية تعرضت لعملية جرف بـ(البلدوزر)، مما قد يتسبب فى سقوط البرج الذي يغذي إحدى المحطات الرئيسية والتي تزود أجزاء كبيرة من مدينة اجدابيا بالكهرباء.

وأوضح الفيتوري قائلاً :” في حال سقوط هذا البرج فان 40% من مدينة اجدابيا تقريباً ستعيش في ظلام لحين إنشاء برج جديد وهذا الأمر سيستغرق شهر او اكثر “.

وأضاف الفيتوري بقوله :” أبراج الضغط العالي لها حرمة حددها القانون ، تمتد إلى 25 متر مربع حيث تعتبر تلك الأرض ملكية عامة للدولة الليبية “، على حد قوله.

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