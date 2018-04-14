خارجية البرلمان تدعو أعضائها للاجتماع

دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب برئاسة يوسف العقوري، أعضاء اللجنة للاجتماع يوم الثلاثاء المُقبل وذلك بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق.

وكان مجلس النواب اصدر قراره رقم (7) لسنة 2017. بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب برئاسة النائب يوسف ابراهيم العقوري والنائب حسن الطاهر علي البرغوثي نائبا لرئيس اللجنة والنائب محمد إبراهيم اسماعيل تامر مقررا للجنة وذلك بموجب محضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المنعقد في شهر مارس الماضي والذي صوت خلاله أعضاء اللجنة بإعادة اختيار رئاسة اللجنة.

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