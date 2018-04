عميد «بنغازي» يشارك في حفل تأبين شهداء قوة الإسناد لـ «سوق الحوت»

المتوسط:

شارك عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، اليوم السبت، في حفل أبين شهداء قوة الإسناد لمحور سوق الحوت برعاية القيادة العامة للجيش.

وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة شهرزاد بمنطقة الليثي، الممثل الاجتماعي للقيادة العامة الشيخ بلعيد الشيخي والعديد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأهالي الشهداء.

وسادت أجواء الحفل، شعور المحبة والفخر بما قدمه الشهداء لتصبح بنغازي محررة من الإرهاب.

