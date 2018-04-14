ماذا قال غوتيريش بشأن نشاط سلامة في ليبيا؟

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ارتياحه بشأن عمل المبعوث ألأممي إلى ليبيا غسان سلامة وفقا للخطة المعلنة في سبتمبر الماضي والمتعلقة بالتسوية السياسية للازمة الليبية معتبرا أن سلامه انخرط بقوة مع الليبيين في اتجاه تحقيق الخُطة الأممية.

وقال المسؤول الاممي في كلمة له بمجلس الأمن الدولي انه آن الأوان لان تنتهي الأزمة السياسية والصراعات التي لحقتها في ليبيا داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العمل مع سلامة.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

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