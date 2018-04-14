تسرب كميات كبيرة من المياه في طبرق لهذا السبب

أكد المجلس البلدي طبرق تسرب كميات كبيرة من مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أحياء المدينة وذلك نتيجة فتح المحابس الخاصة بالخطوط بسبب اعتصام العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي التابعين لمركز خدمات طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس البلدي طبرق أن المعتصمين يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة لمدة عام بالإضافة إلى تأمين صحي حيث أن غالبية موظفي الدولة ليس لديهم تأمين صحي.

وبين المكتب الإعلامي أن المعتصمون يطالبون بصرف النثريات والمصروفات المتوقفة عنهم من إدارتهم الرئيسية مشيرا إلى أن البلدية ليست مختصة بتنفيذ هذه المطالب لأن الشركة تتبع إدارة البيضاء والمؤسسة العامة للموارد المائية فيما يقتصر عمل البلدية على الإشراف والمتابعة فقط.

ودعا المكتب الإعلامي العاملين إلى تحكيم العقل ويعودوا لعملهم من أجل مصلحة المدينة وأهلها مشيرا إلى أن البلدية شكلت لجنة لمتابعة هذا الأمر وستتواصل مع المعتصمين الأسبوع الجاري.

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