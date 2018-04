«الليبية للاتصالات» تشارك في اجتماع «عرب سات» بتونس

المتوسط:

انطلقت فعاليات الدورة الـ14 لاجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات»، اليوم السبت، بمشاركة ليبية بجانب العديد من الدول.

وترأس الوفد الليبي المشارك في الاجتماع، الذي عقد في العاصمة التونسية، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد الليبي، أهمية حضور بلاده لفعاليات هذا الاجتماع الذي يعد فرصة مناسبة للتواصل مع باقي الشركاء بالمؤسسة ومناقشة آخر مستجدات تقنية الاتصالات.

وبحث الاجتماع خطط عمل المؤسسة المقبلة وفق آليات تضمن تبادل الدول الأعضاء للخبرات فيما بينهم، واستعرض تقريره السنوي، بالإضافة إلى التقارير الختامية التي أعدتها لجنة الحسابات والمراجعة لعام 2017.

وجدير بالذكر أن ليبيا تعتبر ثالث أكبر شريك بين الدول المالكة للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بحصة تُقدر بـ 11.28%.

