«الهجرسي» يُعلن جاهزية «اللجنة» لإرسال شحنات وقود للجنوب

توقع رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، ميلاد الهجرسي، وصول شحنات الوقود إلى مدن أوباري والقطرون وغات وتجرهي، خلال فترة قريبة.

وطالب «الهجرسي»، خلال تصريحاتٍ صحافية، أهالي المناطق الجنوبية، بضرورة التحلي بروح المسؤولية، والانتظام أمام محطات الوقود، لافتًا إلى أن الترتيبات جارية لوصول شحنات وقود إضافية للجنوب.

وأشار «الهجرسي»، إلى أنّنا نتواصل مع كل الجهات الأمنية في الجنوب لإيصال الوقود إلى مدن جنوب سبها، مؤكدًا أنَّ اللجنة باشرت توزيع الوقود على المحطات في براك الشاطئ والبوانيس وسبها، بعد اعتماد المحطات بالتنسيق مع لجنة أزمة المناطق الجنوبية.

يُشار إلى أن المناطق الجنوبية تعاني نقصا في الخدمات الأساسية، نتيجة التوترات الأمنية، والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة سبها.

