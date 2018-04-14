البعثة الاممية : النساء الليبيات أول ضحايا العنف والصراعات المحلية

ليبيا – أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو ، على أن إستمرار العنف والصراعات المحلية لا تزال تلقي بظلالها على ليبيا لتكون النساء أول الضحايا ، مشيرةً إلى أن إنتشار السلاح والمجموعات المسلحة والألغام الأرضية والإرهاب يعرض النساء إلى النزوح والعنف ويحد من رفاههن الاقتصادي وسلامتهن وحريتهن في الحركة والعمل.

منسقة الشؤون الإنسانية شددت أمس الجمعة بحسب المكتب الاعلامي للبعثة على أنها مصممةً على مواصلة الاستماع إلى النساء الليبيات في جميع أنحاء ليبيا وإيجاد عملية تشاورية شاملة للتحضير للملتقى الوطني بمشاركة المرأة الليبية في صياغة السرد الوطني والرؤية المستقبلية من أجل الوصول إلى بلد مزدهر ومستقر وقادر.

ماريا قالت :” إن القرار رقم “2376” الذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة في ليبيا يحث على مشاركة المرأة الكاملة والمتكافئة في عملية الانتقال الديمقراطي حيث دعت إلى أخذ المنظور الخاص بالنوع الإجتماعي في اعتبارها التام من أجل الإضطلاع بولايتها”.

وأوضحت أن حكومة الوفاق الوطني تضم ثلاث نساء في مناصب وزارية ليشكل ذلك ما نسبته 16% من المناصب الوزارية في ليبيا وما هو إلا نصف نسبة التمثيل البالغة %30 التي تطالب بها الشبكات النسائية في حملاتها التي تشمل البلاد بأسرها ، مضيفةً أنه ليس من ضمن تشكيلة المجلس الرئاسي ذو التسعة أشخاص إمرأة واحدة.

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