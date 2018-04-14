اعدام 4 طن من الألغام و مخلفات حرب ببنغازي

قامت عناصر صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، بإعدام أكثر من 4 طن من الألغام والمخلفات الحربية، التي زرعتها المجموعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية، علي العوامي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن عمليات الإعدام تضمنت مجموعات من الألغام، والملاغم المصنوعة محليا، والعبوات الناسفة، والذخائر العمياء، ومخلفات الحرب كـ”دانات الطيران- دانات الهاوزر- دانات مدفع ال106- صواريخ الجراد-ودانات الراجمات” زرعتها المجموعات الإرهابية في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الألغام عدد 2 من دانات الطيران وزن الواحدة منها 500 كيلو، حيث تم الإعدام بمنطقة برج الترية جنوب غرب بنغازي، وقد تم الإعدام على مرحلة واحده نظرا لعدم توفر الإمكانيات والمواد اللازمة والضرورية للتفجير.

وأكد العوامي، أن صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة لايزال يعاني من قلة الإمكانيات ومواد التفجير كـ”القداحات- وفتائل الاشتعال- والصواعق-والمشاعل” حيث تقوم بشراء هذه المواد على النفقة الخاصة من الأسواق المحلية.

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