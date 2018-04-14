قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هناك أكثر من 1.1 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا، بينهم 165 ألفًا و478 نازحًا داخليًا.

وأوضحت المفوضية، في تقريرها الشهري 2018، أن من بين النازحين داخليًا حوالي 40 ألفًا من أهالي تاورغاء، مشيرة إلى وجود ما يقارب 100 ألف شخص في حاجة للحماية الدولية.

وأضافت المفوضية على موقعها الإلكتروني أنها تسعى تعزيز الوصول المتكامل إلى الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية لكل الأشخاص المعنيين بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن ظروف المعيشة الصعبة والمرهقة وطويلة الأمد في ليبيا حيث الوصول محدود للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وبيّنت المفوضية أنها تنفذ مشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا خلال 2018، لدعم النازحين داخليًا والعائدين من النزوح واللاجئين والمجتمعات المضيفة، لخلق ظروف تضمن التعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، كما أنها تشجع على إشراك اللاجئين وطالبي اللجوء في المشاريع المختلفة.

وذكرت المفوضية في ختام تقريرها، أنها تقوم بتنفيذ تلك المشاريع التي تستهدف ترميم البنية التحتية للخدمات العامة الأساسية والدعم بالمواد لتوفير الخدمات، والدعم المادي أو التقني للسلطات المحلية بالإضافة إلى المساعدات في مجالات الصحة والتعليم، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

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