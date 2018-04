دعوات للتظاهر غدًا دعمًا لسوريا في بني وليد

المتوسط:

دعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج جماهير مدينة بني وليد يوم غد الأحد الساعة الخامسة مساء في مسيرات حاشد استنكاراً للتدخل العسكري من قبل الولايات المتحدة على سوريا بحجة حماية المدنيين.

وكانت دمشق اعتبرت، السبت، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في محيط دمشق ووسط البلاد «مصيرها الفش».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن تلك المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن هذا العدوان الثلاثي ضد سوريا يعتبر انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لإرادة المجتمع الدولي.

