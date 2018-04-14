الخيالي : الأوضاع في المدينة هادئة بعد توقف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إن الأوضاع في المدينة هادئة بعد توقف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة .

وأعرب الخيالي في تصريح لقناة ليبيا عن أمله في أن ترجع الأجهزة الأمنية لعملها لأداء المهمة المنوطة بها في أقرب وقت وتقوم بدورها لمنع تكرار كارثة السيارات المعتمة وإطلاق النار العشوائي الذي أودى بحياة العديد من الأبرياء .

وأضاف عميد البلدية أن الهدوء في المدينة هو ما سهل إيصال الوقود وذلك بالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط، ووزارة الحكم المحلي مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان أمنية في كل المناطق التي توجد بها محطات توزيع الوقود لتنظيم عملية وسير التوزيع فيها مع اللجان المشرفة التي شكلت من قبل البلدية.

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