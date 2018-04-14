إعدام كميات من الألغام ومخلفات الحرب في مدينة بنغازي

أعدم صنف الهندسة العسكرية التابع للقوات المسلحة أكثر من أربعة أطنان من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، التي زرعتها المجموعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية علي العوامي اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن من ضمن هذه الألغام لغمان اثنان من دانات الطيران وزن الواحدة منها 500 كيلو جرام، وأن عملية الإعدام تمت جنوب غرب بنغازي على مرحلة واحدة نظرا لعدم توفر الامكانيات اللازمة للتفجير.

وأضاف العوامي أن صنف الهندسة العسكرية مازال يعاني من قلة الإمكانيات ومواد التفجير.

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