سيالة : جهود مصر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية تحظى بتقدير مختلف الأطراف الليبية

ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، إن القرارات التي ستصدرها القمة العربية ستكون في غاية الأهمية والإيجابية وتشتمل على كافة القضايا والهموم العربية الراهنة.

سيالة أوضح في تصريحات صحفية لـ “جريدة الأهرام المصرية” اليوم السبت على هامش مشاركته في أعمال القمة أن تطورات الأوضاع في ليبيا تحظى باهتمام واسع من قبل القمة سواء على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري لها أمس الأول أو على مستوى القادة غداً بما يتمثل بإصدار قرار يؤكد ثوابت الموقف العربي فيما يتعلق بأسس حل الأزمة بما يساعد على تجاوز الاحتقان السياسي والأمني وتحسين الأحوال والمساهمة في إعادة بناء الدولة الليبية.

وأكد الوزير أن هناك هياكل وتجمعات إقليمية ودولية تبذل مساع في هذا السياق من بينها اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوى التي ستجتمع في أديس أبابا يوم الثلاثاء المقبل، إضافةً الى تجمع دول الجوار الليبي الذى يستعد لعقد اجتماع قريباً الى جانب الرباعية الدولية التي ستضم كلاً من (الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ) التي ستعقد دورتها الجديدة في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري الأمر الذي يعكس حرص كل هذه الدوائر العربية والإقليمية والدولية على تكثيف الجهود لبلورة حل للأزمة في ليبيا.

أما فيما يخص إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام وزراء الخارجية العرب أول أمس الخميس قال سيالة أن سلامة أكد على مسألة تنظيم استفتاء على الدستور الجديد للبلاد لكن ذلك مرهون بضرورة قيام مجلس النواب بممارسة أحد أهم التزاماته وفقاً للاتفاق السياسي المتمثلة في سن قانون لتنظيم هذا الاستفتاء لاسيما أن الهيئة الدستورية تم تكليفها من قبل الشعب الليبي من إعداد مشروع الدستور الجديد علاوة على البدء في الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتى تتطلب بدروها من مجلس النواب إصدار قانون بشأنها .

وبرا وزير خارجية الوفاق بأنه إن لم تنظم هذه الانتخابات قبل نهاية العام الجاري حسبما هو محدد فإنها ستكون في مطلع العام المقبل .

ولفت سيالة إلى الجهود الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس لتحقيق توافق وطني حقيقي بين الفرقاء الليبيين إلى أن هذه الجهود تأتى في إطار مبادرة الرئيس التونسى قايد السبسى التي حظيت بقبول من كل من مصر والجزائر، موضحاً أنها تسير بالتوازي مع المبادرات الأخرى خاصة أن الدول الثلاث فاعلة فيما يتعلق بالملف الليبى لأنها دول جوار وتماس مباشر فضلاً عن كونها دولا عربية شقيقة ويرتبط استقرارها وأمنها بتحقيق الاستقرار والأمن فى ليبيا وهو ما يجعلها أكثر الأطراف حرصاً واهتماماً على الإسراع بإنهاء الأزمة الليبية.

وقال سيالة إن جهود اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحظى بتقدير شديد من قبل مختلف الأطراف الليبية ،مشيراً إلى إنه أعلن ذلك بمداخلته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أول أمس الخميس بالعاصمة السعودية الرياض والذي جاء فيه :” إن حكومة الوفاق الوطني تتجاوب تماماً مع هذه الجهود ونأمل بأن يكلل بالنجاح”.

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