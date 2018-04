المتوسط:

كشفت الحكومة الليبية المؤقتة عن عقد مؤتمر للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي اليوم السبت.

ويعقد المؤتمر في تمام الساعة السابعة والنصف، ويتطرق المؤتمر عن مستجدات الأزمة الليبية.

