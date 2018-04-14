 ليبيا تشارك في مؤتمر الهندسة الإنشائية في الأردن

شارك وفد ممثل عن مصلحة المطارات الليبية، في فعاليات المؤتمر الـ14 للهندسة الإنشائية الذي انطلق يوم الخميس الموافق الـ12 من أبريل في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف المؤتمر الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، مناقشة طرق التحليل والتصميم وأساليب الإنشاء والتشييد الحديثة، بما يسهم بخفض التكلفة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

يذكر أن وفد المصلحة المشارك يضم رئيس قسم التصاميم والمواصفات، ورئيس قسم المباني والمنشآت في إدارة المشاريع الهندسية، إلى جانب مدراء مكاتب صيانة المهابط والمنشآت بمطارات بنينا ومعيتيقة ومصراتة.

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