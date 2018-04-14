اخبار ليبيا الان

 ليبيا تشارك في مؤتمر الهندسة الإنشائية في الأردن

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

شارك وفد ممثل عن مصلحة المطارات الليبية، في فعاليات المؤتمر الـ14 للهندسة الإنشائية الذي انطلق يوم الخميس الموافق الـ12 من أبريل في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف المؤتمر الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، مناقشة طرق التحليل والتصميم وأساليب الإنشاء والتشييد الحديثة، بما يسهم بخفض التكلفة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

يذكر أن وفد المصلحة المشارك يضم رئيس قسم التصاميم والمواصفات، ورئيس قسم المباني والمنشآت في إدارة المشاريع الهندسية، إلى جانب مدراء مكاتب صيانة المهابط والمنشآت بمطارات بنينا ومعيتيقة ومصراتة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك