أهالي بني وليد يشتكون من وضع سوق الخضروات

يشتكي أهالي بني وليد من الوضع والمكان الذي يمر به سوق الخضروات بطريق المطار ببني وليد حيث يسبب هذا السوق الواقع على طريق رئيسي بطريق المطار في ربكة في الطريق العام بالاضافة الى عشوائية التجار في عرض بضائعهم علي الطرقات. المواطن علي مصباح احد المترددين على السوق قال ان الوضع لإيكاد يُطاق من الازدحام والكارثة الأكبر ان مياه الصرف الصحي وبرك المياه المتجمعة بجانب الخضروات قد تسبب في الأمراض المعديه للأهالي ويحذر من انتشار الأمراض من تسربات مياه الصرف الصحي بجانب سوق الخضروات. وطالب مصباح من الحرس البلدي والمجلس المحلي بني وليد باخد خطوة جادة لنقل السوق الى مكان اخرمناسب ووضع حلول جذرية له.

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