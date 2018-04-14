إسعاف جنزور يقدم خدماته لزائري مهرجان الربيع

يواصل لليوم الثاني على التوالي، فريق الإسعاف التابع لوزارة الصحة، عمليات تقديم الخدمات إلى زائري مهرجان جنزور للربيع والسلام. وكشف إدارة الخدمات الصحية جنزور، أن فريق الإسعاف استقبل 17 حالة منها حالتان إسعاف ومداوات وباقي الحالات كشف عادي وقياس ضغط الدم والسكر، كما أقيمت حملة للتبرع بالدم تم خلالها جمع 17 وحده دم بنجاح، وبلغ إجمالي المتقدين للتبرع 26 قبل منهم فقط 17 متبرعا، وتم رفض الباقي لعدة أسباب منها الحجامة، وخلع الأسنان وهبوط ضغط الدم.

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