لماذا تم تأجيل انطلاق المؤتمر الليبي الجامع؟

تم تأجيل إنطلاق أشغال المؤتمر الوطني العام والجامع (الليبي الليبي) المنتظر عقده غدا الأحد 15 أفريل الجاري, بمدينة الحمامات التونسية إلى موعد لاحق لتزامنه مع إنعقاد أشغال القمة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا التي ستحتضنها العاصمة الكونغولية أديس أبابا يوم 17 من نفس الشهر, وفق ما أفاد به رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد عبد السلام العباني لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم السبت.

وأوضح محمد عبد السلام العباني أن مندوبة الإتحاد الإفريقي المكلّفة بالملف الليبي وحيدة العياري طلبت من أعضاء اللجنة التحضيرية تأجيل إنطلاق أشغال المؤتمر حتى تتمكّن من حضورها. وأضاف العباني أن تأجيل انطلاق أشغال المؤتمر الليبي العام والجامع بتونس سيكون فقط لأيام قليلة قادمة, مؤكدا أن انطلاق الأشغال سيكون خلال الأسبوع المقبل.

كما أكد العباني أن المؤتمر العام والجامع (الليبي الليبي) يحظى بتأييد أغلب مكّونات المجتمع الليبي. وأضاف أن المؤتمر العام والجامع سينجح في تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة ولمّ شمل كافة الليبيين حول الوطن. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن رسميا دعمه اللامشروط والكامل للمؤتمر العام والجامع (الليبي الليبي). وبدورها أعلنت الجامعة العربية أنها تدعم المؤتمر الليبي العام والجامع.

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