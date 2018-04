جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الساحل طلميثة يتسلم 12 مهاجراً غير شرعي

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع الساحل طلميثة عن استلامه من بوابة زاوية العرقوب 12 مهاجر غير شرعي.

وأكمل الجهاز، ” إن المهاجرين ينتمون الجنسيات التشادية والسودانية وتم استدعاء الهلال الاحمر الليبي فرع توكره وذلك للكشف عليه، وتم رصد عدد 2 مصابين بالتهاب الكبدي الوبائي.”

ووجه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الشكر لبوابة زاوية العرقوب والهلال الاحمر فرع توكره وذلك على تعاونهم وحرصهم على سلامة المواطن.

