لنقي: ندعم دعوة المشري ونرحب بقبول صالح

أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، السبت، دعمه لدعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مرحبا بقبول صالح لهذه الدعوة.

وقال لنقي، في تصريح للرائد، إن لقاء صالح والمشري إذا نتج عنه توحيد السلطة التنفيذية ستعد عملا وطنيا كبيرا للطرفين، موضحا أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأكد لنقي أن مجلس الدولة يحاول دائما التواصل مع مجلس النواب؛ لحلحلة بعض المعوقات الاتفاق السياسي، قبل عقد جلسات لجنتى الحوار عن المجلسين.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعا، الأربعاء الماضي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لعقد لقاء عاجل بينهما في أي مكان يقترحه؛ للدفع بالحوار السياسي.

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