الخدمات الصحية الكفرة توفر العلاج لأحد أطفال الكلي

تمكنت إدارة قطاع الخدمات الصحية الكفرة بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي طرابلس من توفير كمية من مادة «البروتونيوم»، تكفي لمدة سبعة اشهر قادمة وهي خاصة بحالة الطفل محمد عبدالسلام فكرون البالغ من العمر ست سنوات و يعاني من قصور حاد في الكلى ويحتاج للغسيل بمادة «البروتونيوم»، بشكل يومي بحسب ماقال رئيس قطاع الخدمات الصحية بالكفرة السيد اسماعيل العيضة في تصريح خاص لـ«بوابة افريقيا الاخبارية»

وأضاف العيضة قائلاً :” يعاني أحمد من قصور حاد في الكلي منذ الولادة ويستعمل جهاز الغسيل في المنزل ويقوم بغسيل الكلي اربع مرات في اليوم وبمعدل كل ست ساعات تقريبا مع تناول أدوية أخرى من فيتامينات وكالسيوم تعطى له “. تابع رئيس الخدمات الصحية الكفرة :” لقد تم التنسيق بين الخدمات الصحية الكفرة والطيران العسكري التابع لشعبة النقل من أجل تسيير رحلة طيران نوع «انتونوف»، خلال اليومين القادمين لنقل هذه الشحنة من مدينة طرابلس إلى مدينة الكفرة “، حسب قوله.

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