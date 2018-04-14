عميد بلدية سبها يكشف آخر مستجدات الأوضاع في المدينة

كشف عميد بلدية سبها حامد الخيالي، بأن الأوضاع الأمنية في المدينة هادئة بعد توقف الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة .

و أوضح الخيالي،في تصريحات مرئية، بأن حالة الهدوء الأمني تسببت في إيصال الوقود للمدينة بالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط، ووزارة الحكم المحلي

وأشار الخيالي بأنه تم تشكيل لجان أمنية في كل المناطق التي توجد بها محطات توزيع الوقود لتنظيم عملية وسير التوزيع فيها مع اللجان المشرفة التي شكلت من قبل البلدية

وأعرب الخيالي عن أمله في أن ترجع الأجهزة الأمنية لعملها في أقرب وقت ممكن لمنع تكرار كارثة السيارات المعتمة وإطلاق النار العشوائي الذي خلف عدد من الضحايا

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