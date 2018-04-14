طرابلس.. اختتام دورة تدريب المدربين في مجال صحة المراهقين

عين ليبيا

اختتمت الخميس الموافق 13 أبريل 2018م في مدينة طرابلس دورة تدريب المدربين في مجال صحة المراهقين لفئة الأخصائي الاجتماعي والمشرف الصحي والمرشد النفسي بالمدارس على مستوى ليبيا.

الدورة عقدت على مدار 4 أيام وتجاوز عدد المشاركين فيها الـ70 نظمها قسم صحة اليافعين بإدارة الحماية الصحية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاءت الدورة ضمن أنشطة برامج صحة المراهقين بالتعاون مع إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم ورعاية منتدى تمكين المرأة والشباب.

وتناول التدريب المفاهيم والسلوكيات الصحية التي يجب أن ترسخ في المراهقين وأيضا السلوكيات الخطرة في مرحلة المراهقين ومهارات القيادة الشخصية والتواصل الاجتماعي للوصول إلى إحداث توعية ونشر المعلومات الصحية بين المراهقين.



وأكد المكتب الإعلامي لمنتدى تمكين المرأة والشباب أن الدورة اتسمت بالإيجابية والتفاعل وطرح التجارب والإشكاليات بالمدارس وأيضا المخاطر الصحية التي تواجه الطلاب بكافة المستويات التعليمية واكتساب التقنيات والأساليب الحديثة لتفعيل دورهم في الحد من انتشار الأمراض الاجتماعية والصحية لدي المراهقين ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

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