السايح يوجه رسالة للدول المعترضة على الإستحقاقات الإنتخابية فى ليبيا

ليبيا – دعا رئيس مفوضية الإنتخابات عماد السائح كافة الأطراف المعنية والمطالبة بإجراء الإستحقاقات الإقتراعية لدعم المفوضية بالإمكانيات المالية اللازمة لإجراء هذه الإستحقاقات بشكل يتناسب مع المعايير الدولية وبخلاف ما جرى خلال الإستحقاقات السابقة.

السائح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ليبيا هذا اليوم الذي أذيع عبر قناة ليبيا 24 وتابعتها صحيفة المرصد بأن وصول الأطراف السياسية المعنية إلى توافق بشأن إجراء أي إستحقاق إقتراعي خلال العام 2018 سواء كان إنتخابات رئاسية أو تشريعية أو إستفتاء على مشروع الدستور سيجعل المفوضية جاهزة للتنفيذ رغم الظروف المالية التي تعاني منها في وقت قامت فيه البعثة الأممية بدور في تعزيز القدرات إلا أنه يبقى ومعه دور المنظمات الدولية الأخرى محدودا وثانويا.

وتطرق السائح إلى ما بات واضحاً لجميع الليبيين من تصريحات مسؤولي بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بشأن الإستحقاقات الإقتراعية وإعتراضها على هذه الإستحقاقات التي تبقى شأناً سيادياً ليبياً محضاً وبإمتياز في وقت يجب فيه على هذه الدول والمنظمات أن تدعم التداول السلمي للسلطة والديموقراطية في ليبيا إن رأت فعلاً في أزمة ليبيا أزمة صراع على السلطة.

المرصد – متابعات

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