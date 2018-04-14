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فورلان: أوروجواى مستعدة للمنافسة على لقب كأس العالم

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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