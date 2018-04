الدغاري لــ(المتوسط): تركيا تصدر الإرهاب لسوريا وليبيا

المتوسط:

أكد رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الدكتور خليفة صالح الدغاري،” أنه يستهجن العدوان الثلاثي على سوريا الذي أنطلق من قطر وبمباركة دول عربية أخرى، ولم تعلم الدور قادم على الجميع وهم يعلمون جيدا ما يدبر للعالم العربي ويحاك له من مؤامرات تنسج خيوط في تل ابيب وتنفذ من الدول الراعية للدولة الصهيونية”.

وأضاف الدغاري، خلال تصريحات خاصة لـ(المتوسط)،” أنه من المؤسف أن الضحايا والخسائر البشرية والمادية لبلد عربي ويمثل الخط الأمامي في مواجهة إسرائيل “.

وأكمل،” إن النظام في سوريا مهما كانت الاختلاف معه يواجه تنظيمات ارهابية لم تسلم منها المنطقة والعالم ناهيك عن دور دوله تركيا عضو حلف الأطلسي والحليف الاستراتيجي لدوله إسرائيل وتوغلها في الأراضي السورية وهي من تصدر الإرهاب من وإلى سوريا وليبيا”.

