رئيس البرلمان العربي: الحوار بين الليبيين للوصول لحل سياسي سينهي حالة الانقسام

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، ” إن البرلمان العربي يدعم الحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسى ينهى الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا”.

وأضاف السلمي، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت،” إن البرلمان العربي مستعد لدعم العملية السياسية في دولة ليبيا”.

يذكر إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، قد التقي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بمدينة الظهران خلال مشاركتهما في القمة العربية، وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع الليبية.

