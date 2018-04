هيئة مكافحة الفساد: المواطنون يتناولون أدوية غير مُسجلة ونتعرض لضغوط الميليشيات وأصحاب المصالح

المتوسط – سامر أبو وردة

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، نعمان الشيخ، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إن كل توريدات الأدوية مخالفة للقانون رقم 69 لسنة 1972.

ودعا نعمان الشيخ، المجلس الرئاسي، إلى تفعيل شركات الأدوية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، وتفعيل شركات الأدوية التابعة لـ “صندوق الإنماء”، وأن يتم تداول الأدوية وألبان الأطفال من خلال الدولة، أسوة بالدول المتقدمة، بحسب تعبيره.

وأكد الشيخ، أن الأدوية المتداولة طبقاً للمنظومة الحالية، غير مسجلة في دائرة الصيدلة من الأساس، وصفاً منظومة التداول الحالية بأنها تتسبب في تهالك قطاع الصحة، وتؤثر سلباً على المواطنين.

كما انتقد الشيخ، ما أسماه “سلبية المواطنين”، وعدم تعاونهم مع الهيئة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى قلة عدد الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، سواء عبر مكتب الهيئة أو موقعها الإليكتروني أو صفحة الهيئة على موقع “فيس بوك”، وتخوف المواطنين وبعض الجهات الحكومية من تقديم شكاوى عن وقائع الفساد، على الرغم من تعهداتنا بتوفير الحماية القانونية للشاكي، وعدم اشتراط ذكر اسمه.

وذكر مدير إدارة متابعة القطاع الخاص بهيئة مكافحة الفساد، عادل أبو سنية، خلال نفس اللقاء التليفزيوني، أن الهيئة تتعرض لضغوط وابتزاز ومساومات من الميليشيات وأصحاب المصالح.

