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المباحث الجنائية: أبرز متهمي “أطفال الشرشاري” يسلم  نفسه

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

سلم  أحد أبرز المتهمين بقضية قتل أطفال الشرشاري، مساء اليوم السبت، نفسه إلى جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية.

و أفاد الجهاز،في تدوينه له على  صفحته فبموقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، أن “لطفي عبدالمجيد أحمد بوغرارة (27 عام ) من صرمان (مواليد 1990 صرمان) يعد أحد ابرز المتهمين بقضية خطف وقتل اطفال الشرشاري.

جدير بالذكر أن المباحث الجنائية فرع الغربية،أعلنت السبت الموافق 7 من الشهر الجاري، العثور على رفات أطفال الشرشاري في غابة البراعم جنوبي صرمان، وأن التحقيقات لاتزال جارية مع بعض المتهمين بالحادث.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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