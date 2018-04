المباحث الجنائية: أبرز متهمي “أطفال الشرشاري” يسلم  نفسه

المتوسط :

سلم أحد أبرز المتهمين بقضية قتل أطفال الشرشاري، مساء اليوم السبت، نفسه إلى جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية.

و أفاد الجهاز،في تدوينه له على صفحته فبموقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، أن “لطفي عبدالمجيد أحمد بوغرارة (27 عام ) من صرمان (مواليد 1990 صرمان) يعد أحد ابرز المتهمين بقضية خطف وقتل اطفال الشرشاري.

جدير بالذكر أن المباحث الجنائية فرع الغربية،أعلنت السبت الموافق 7 من الشهر الجاري، العثور على رفات أطفال الشرشاري في غابة البراعم جنوبي صرمان، وأن التحقيقات لاتزال جارية مع بعض المتهمين بالحادث.

