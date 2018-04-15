مكتب «دعم وتمكين المرأة» يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان سبل التعاون المشترك

عين ليبيا

بحثت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم “أمال المالطي” خلال لقائها اليومين الماضيين بمقر الوزارة مع وفد عن صندوق الأمم المتحدة للسكان سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عمل شريحة المرأة بقطاع التعليم ودعمهم في مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية.

وتطرق اللقاء الذي حضره كل من مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة “أمال لابا” ورئيس قسم الهئيات والمنظمات بمكتب التعاون الدولي بالوزارة الدكتور “طه الهاشمي”، عرض لبرنامج عمل الصندوق والمشاريع المستهدفة للدعم في هذا الشأن.

واطلعت “المالطي” خلال اللقاء عن مراحل تأسيس المكتب واختصاصاته والأنشطة التي قام بها والأولويات التي يعمل على تحقيقها.

هذا واتفق الجانبين على تقديم مقترح لبرنامج العمل وبإشراك الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة وعقد لقاءات للتنسيق والتعاون في مشاريع مستقبلية بالخصوص.

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