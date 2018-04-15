التجهيزات الأخيرة لانطلاق مهرجان «شعراء جامعة طرابلس 2018»

عين ليبيا

عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان شعراء جامعة طرابلس 2018، برئاسة الأستاذ محمد أبوجليدة رئيس لجنة النشاط، صباح الخميس الموافق 12 أبريل في مقر إدارة النشاط العام، اجتماعاً لمناقشة برنامج المهرجان النهائي الذي ينطلق في 15 من أبريل 2018 برعاية كريمة من الشاعر د.عبد المولى البغدادي الرئيس الفخري للمهرجان.

وصرح الأستاذ محمد أبوجليدة رئيس لجنة النشاط بإحتفالية الذكرى الستين لتأسيس الجامعة “أن مهرجان شعراء جامعة طرابلس 2018 أصبح يمثل مشهداً ثقافياً مميزاً على خارطة النشاط الجامعي الثقافي”، وأضاف أبوجليدة “إن فعاليات هذا المهرجان التي ستنعقد في مسرح كلية الهندسة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الجامعة، تمثل إنطلاقة متجددة بفضل توجيهات الشاعر الكبير د.عبد المولى البغدادي، واختتم أبو جليدة تصريحه قائلاً “عام تلو الأخر سيشهد المهرجان تطوراً وتعزيزاً لمكانة الجامعة الثقافية بوصفها منبع للثقافة العربية”.



وتنفيذاً لتوجيهات الشاعر د.عبد المولى البغدادي الرئيس الفخري للمهرجان، فقد أقرت اللجنة اختيار د.عبد الستار بشية رئيسا للجنة التحكيم، ود.خالد العود عضوا، ود.رضا جبران عضوا، لدورهما الريادي والمتميز في الساحة الشعرية.



حضر الاجتماع كل من: د محمد عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا لإحتفالية الذكرى الستين للجامعة، والأستاذ خيري أبو حبيل مدير المكتب الثقافي، والأستاذ محمد بن حليم مدير مكتب التواصل والإعلام، والأستاذة مبروكة الرياني مشرفة الطلاب المشاركين، والأستاذ عبد الله القريو رئيس قسم المسرح، ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان وعدد من الطلاب المشاركين.

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